Bodrum'da ev fiyatları fırladı! İşte nedeni

24 Eylül 2020 Perşembe, 15:54

Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'da koronavirüs salgını nedeniyle ev kiraları iki katına çıktı. Ev kiraları büyüklüğüne, eşyalı ya da havuzlu olmasına göre 10 bin lirayı buluyor. Satılık ev fiyatları ise 300 bin liradan başlıyor, 1 milyon lira ve üzerine kadar çıkıyor.Bodrum'da ev fiyatları geçen yıllara oranla neredeyse iki katına çıktı. Pandemi nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerden kaçan vatandaşlar ilçe merkezinde fiyat bakımından kendilerine uygun ev bulmakta zorlanıyor. İlçede 1+1 evler 1500 ile 1700 lira, 2+1 evler 2 bin ile 2 bin 200 lira, 3+1 evler ise 3 bin ile 3 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla kiraya veriliyor. Havuzlu bahçeli 100 metrekarelik bir evin kirası 10 bin liradan başlıyor. Geçen yıl 200 bin lira olan 75 metrekarelik 1+1 bir evin satış fiyatı ise kalitesine ve mevkiine göre 300 bin ile 500 bin liraya kadar çıkıyor.2+1 ve 3+1 evlerde ise fiyatlar 500 binden başlıyor evin durumuna göre 1 milyon liraya kadar ulaşıyor. Özelikle ilçe merkezinde kiraların yüksek olması nedeniyle devlet memurları Bodrum'a tayin olmak istemiyor. Olanlar ise kiraların yüksekliği nedeniyle, hergün kilometrelerce yol gitmeyi göze alıp, ilçeye uzak olan Mumcular Mahallesi ya da diğer kırsal mahallerde ev kiralıyor. Birçoğu ise kısa bir süre görev yaptıktan sonra başka ilçe ya da şehirlere tayinini istiyor. Ev sahiplerinin 6 aylık kirayı peşin istemesi, depozito alması ve eğer emlakçı vasıtası ile ev bulunduysa emkaçıya ödönen genelde 1 aylık kira bedeli kadar olan para da Bodrum'a tayin olan memurlar ya da pandemi nedeniyle burada yaşamak isteyenleri kara kara düşündürüyor.

'KORANİVİRÜS NEDENİYLE FIRSATÇILIK YAPILIYOR'

Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Ömer Yetgin, yaz dönemi ile birlikte Bodrum'da kiralarda büyük artışlar yaşandığına dikkati çekip, " Çünkü günübirlik dayalı döşeli ev kiralamak isteyenler oluyordu. Yaz sezonun sonu olması nedeniyle fiyatlar az da olsa düştü. Ancak evlerin büyük çoğunluğu boş. Bodrum deniziyle, kumu ile, havasıyla çok güzel bir yer olduğu için burada bile artık bölgeler arasında kiralarda büyük farklar var. Konacık, Türkbükü, Turgutreis, Akyarlar, bölge bölge olarak değişiyor. Bugün kira fiyatlarına örnek vermek gerekirse ilçe merkezindeki Yokuşbaşı Mahallesi'nde 1+1 bir evin kirası 1500 ile 1700 arasında. Bu rakam 2+1 evleri için 2 bin- 2 bin 200 lira, 3+1 evler için ise 3 bin ile 3 bin 500 lira arasında. Eğer kiralık evi eşyalı düşünüyorsak ve yaz sezonunda temmuz ile ağustos ayı döneminde istiyorsak o zaman bu fiyatlar, 3 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor. Koronavirüs nisan ayından itibaren Türkiye'de görülmeye başlandı. Bodrum'un sezonu da 12 Nisan'dan itibaren başlıyor. Bu nedenle bölgede büyük bir göç unsuru ortaya çıktı. Büyükşehirlerden Fethiye, Marmaris'te olduğu gibi Bodrum'a da büyük bir yoğunluk yaşandı. Sezon başlayınca boş evler eşyalı olarak kiraya verilmeye başlandı. Kiralık günübirlik evlere akın edilmeye başlandı, apartlara verilmeye başlandı. Kimi vatandaşlar, yıllık kiralıyor ve eşyalarını da getiriyor. Ancak Bodrum günden güne büyümeye devam ediyor. Sadece kiralar değil evlerin satış fiyatları da arttı. Daha önce 200 bin lira olan bir evin fiyatı 300 bin ile 500 bin liraya arasında değişiyor. Fiyatlarda düşüş bekliyoruz, Bankaların konut kredisi faizleri 0.69'a kadar düştüğünde rağbet vardı. Faizler düşerse insanlar tekrar buradan ev alabilirler" dedi.

Bodrum'da 4.5 yıldır kirada oturan 2 çocuk annesi Fehriye Behlül (42) ilçedeki kira fiyatlarındaki artışın kendisinin de dikkatini çektiğini belirtip, "Oturduğum evin kirası bugün itibariyle 1600 lira. Ancak; şunu biliyorum ki bugün evi boşaltırsam kirası 3 bin lira olacak. Bunu doğru bulmuyorum, bölgede koronavirüsten dolayı fırsatçılık yapılıyor. Bir de şöyle bir gerçek var, fazla talep olduğu için fiyatlar ikiye katlandı. Kiracı olarak bizler bu durumdan şikayetçiyiz" dedi.Bodrum'da yaşayan Yaşar Özdemir (52) de Bodrum'da kira fiyatlarındaki artışa dikkat çekip, "Özellikle İstanbul'dan buraya talep çok. bu nedenle de kira fiyatlarında artış var: Normalde 800 lira olan 1+1 kiralık evlerin fiyatı bugünlerde 2 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu artışın nedeni pandemi nedeniyle ev sahiplerinin fırsatçılık yapmasından kaynaklanıyor" diye konuştu.

Bodrum'da ev fiyatları salgında iki katına çıktı