Bodrum'da inşaat kazısında tarihi duvarlara rastlandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, inşaat kazısı öncesi yapılan sondaj çalışmalarında, tarihi eser olduğu değerlendirilen duvarlara rastlandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yokuşbaşı Mahallesi Reisoğlu Hacı Halil Efendi Sokak'taki bir arazide inşaat için çalışma başlatıldı.Çalışma sırasında tarihi eser olduğu değerlendirilen duvarlara rastlanılması üzerine, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne bilgi verildi.
Müze yetkilileri gözetiminde alanda sondaj kazısı başlatıldı.Bölgeden çıkan kalıntıların, incelenmek üzere Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
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