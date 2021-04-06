Bodrum'da kaçak yapıyla mücadele
Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan kaçak yapıyla mücadele kapsamında yıkımlar devam ediyor.
Güvercinlik Mahallesi'nde hazine arazisi içinde bulunan ve yapı kayıt belgesi iptal edilen kaçak ve ruhsatsız iki katlı bir binanın yıkım işlemi tamamlanırken, Küçükbük Mahallesi'nde bulunan bir villanın kaçak eklentilerinde ise yıkım çalışması başladı.
Güvercinlik Mahallesi'nde hazine arazisi içerisinde bulunan, yapı kayıt belgesi iptal edilen kaçak ve ruhsatsız iki katlı binada yapı sahibi tarafından gerçekleşen tahliye işlemlerinin ardından yıkım, Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekiplerince tamamlandı.
Küçükbük Mahallesi 46. Sokak'ta bulunan sitenin içerisindeki villanın mevcut binasının zemin ve birinci katında tespit edilen kaçak ve ruhsatsız ilavelerde ise Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekibinin denetiminde mülk sahibi tarafından yıkım işlemi başladı.
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