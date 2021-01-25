Bodrum'da 'manzara' için ağaç katliamı

25 Ocak 2021 Pazartesi, 10:55

Bodrum'da önceki gün Gündoğan Mahallesinde bir sitede deniz manzarasını engellediği gerekçesiyle ağaçlar kesildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kesilen ağaçların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak olaya tepki gösterdi.

Aras, "Manzarası için doğayı katleden, Bodrum'a da kendisine de saygısı olmayan bu doğa düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğim. Kimsenin şahsi zevki, Bodrum'dan ve doğadan daha değerli değil." ifadelerini kullandı.



