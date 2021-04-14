Bodrum'da Mustafa Üstündağ'a sert tepki: Vandallık, magandalık...

14 Nisan 2021 Çarşamba, 15:05

27 yıl aradan sonra Bodrum'da ilk kez düzenlenen ralli organizasyonu olan "BOTAV Rally Bodrum" ödül töreni sonrasında çıkan olaylarla ilgili Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı Ahmet Aras ve oda başkanları tarafından ortak basın açıklaması düzenlendi.

Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı Ahmet Aras gerçekleştirirken ardından BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez ve Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan yaptıkları konuşmalarda; Bodrum markasını kimsenin kirletemeyeceğini belirterek olayları çıkartanlara yönelik sert tepki gösterdiler.

"BU VANDALLIĞI TÜRKİYE'YE HAYKIRMAK İÇİN BURADAYIZ"

Ortak basın toplantısının konuşan Başkan Ahmet Aras şunları söyledi:

"Karya Otomobil Sporları Kulübü öncülüğünde, Bodrum Tanıtma Vakfı'nın destekleriyle ve Türkiye Otomobilciler Federasyonu (TOSFED) işbirliğinde Bodrum'a çok yakışan bir organizasyonun sonuç değerlendirmesini yapmak üzere toplandık. Aslında mükemmel şekilde organize edilip devam eden bu organizasyon, ödül töreniyle bile örnek olarak gösterilmişken, ödül töreninin akabinde kendini bilmez bir kaç hadsizin sergilediği çirkin davranışlardan dolayı basında farklı bir şekilde yer almıştır. Biz, oda başkanlarımız ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri olarak bu vandallığı, bu magandalığı, bu şiddeti, bu kendini bilmezliği bütün Türkiye'ye haykırmak için buradayız. "

Bodrum'un 3 bin 500 yıldır hoşgörü, mutluluk ve kardeşliğin kenti olduğunu söyleyen Aras sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kente gelerek, her ne sebeple olursa olsun bu kentin huzuruna güvenine, hoşgörüsüne layık olmayan insanları biz Bodrum'da görmek istemiyoruz. Bu kadar iyi niyetli yapılan, Bodrum'un ismini bir kez daha dünyaya duyurmak için mücadele ettiğimiz, doğru organizasyonları getirmeye çalıştığımız ve bunun için emek, zaman, para harcadığımız önemli bir etkinliğin kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Bu etkinliğin küfürle, şiddetle, magandalıkla, vandallıkla anılmasını istemiyoruz. O yüzden bu toplantıyı hep birlikte düzenledik ve şiddetin her türlüsüne karşı Bodrum'u yöneten öncü önderler, liderler olarak bu açıklamayı yapma gereği hissettik. "

"3 AYLIK EMEK HEBA EDİLMEK İSTENDİ"

Bu tür organizasyonların kentin ekonomisine, kültürüne, sosyal hayatına ve tanıtımına çok büyük katkı sağlamak amacıyla yapıldığını hatırlatan Başkan Aras, "Bizim buradaki maksadımız Bodrum'un yeniden otomobil sporları takviminde yer alması ve tanıtım çalışmalarına renk katmasıydı. Ve yine bu çalışmalar için en az üç ay boyunca ter döktük ki bu organizasyon burada yapılabilsin. Yani bu organizasyonun, iki günlük etkinliğin arkasında aslında çok önemli bir çalışma süreci yatmakta. Yani bu yapılan sadece oradaki 15 dakikalık kavga, gürültü değildir. Burada verilen üç aylık, beş aylık, bir yıllık emeğin heba edilmesidir. Bunu tavrı da, adına sanatçı olduğunu söylediğimiz bir vatandaş tarafından görüyoruz. " dedi.

81 Otomobil, 162 sporcu ve 500'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen Bodrum Rallisine yerel ve ulusal basın mensuplarının büyük katkı sağladığını ifade eden Başkan Aras, "Hepsi orada, zaman harcıyor, emek harcıyor orada. Bu yarışın organizasyonunda yer alan gönüllüler, BOTAV, belediyemiz, emniyetimiz, jandarmamız, kaymakamlığımız, bütün derneklerimiz, odalarımız herkes birlikte sahiplendi. Buradan herkese teşekkür etmek istiyorum.

"BÖYLE İNSANLAR BODRUM'A GELMESİN"

Türkiyenin önde gelen sanatçılarının ve düşünürlerin uzun süredir Bodrum'da yaşayarak kendilerini Bodrum'da daha iyi ifade ettiğini belirten Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ise şunları ifade etti:

"İnanın şu pandemi döneminde bu ralliyi yapmak, 500-600 kişilik bir ekibin Bodrum'a gelmesi, Bodrum'a ekonomik katkı vermesi her yerin kapalı olduğu şu süreçte bizim için, üyelerimiz için artı bir avantajdı. Her şey çok güzel gitti. Ödül töreni güzel gitti ama malesef sonunda kendini sanatçı diye ifade eden bir beyefendinin haksız taaruzlarıyla karşı karşıya geldik. Bakıyoruz, inceliyoruz kaybolan ismin, Bodrum'un marka değerini kullanarak tekrar gündem yapmaya çalışıyor. Bodrum Ticaret Odası başkanı olarak, Bodrum tüccarları olarak lütfen gidin başka yerlerde yaşayın. Bodrum gibi saygının, hoşgörünün, mutluluğun başkentinde yaşamayın sevgili sanatçı beyefendi. Gidin kendinizi başka yerde ifade edin, başka yerde yaşa.

"GERÇEK SANATÇILARI, BÜYÜKLERİNİ ÖRNEK ALSINLAR"

İMEAK Deni Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, tüm kurumların Bodrum markasının değerine bir değer daha katmak için önemli çalışmalar yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Bodrum hem marka değeri hem de haber değeri taşıyan çok önemli bir yer. Hepimizin burada çok ciddi sorumlulukları var. Biz bu sorumlulukları bilerek yaşıyoruz. Sanatçı arkadaşlarımız bir kez daha açıp baksınlar sanatçının kelime karşılığının ne olduğunu. Daha çok topluma, çocuklarımıza, gençlerimize örnek olacak davranışlarda bulunmalarını öneriyorum kendilerine. Sanatçı değerli büyüklerimizi, eski sanatçılarımızı bir kez daha gözden geçirsinler, ne kadar topluma örnek davranışlarda bulunduklarını büyüklerini örnek alsınlar diyorum."

NE OLMUŞTU?

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, TOSFED Rallisi Kupa törenine oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da karıştığı silahlı kavga gölge düşürmüştü.



Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi darbedilirken, Üstündağ'ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G.'yi sağ dizinden yaraladı.