Bodrum’un en büyük arıtma tesisi için imzalar atıldı

21 Ocak 2021 Perşembe, 16:32

Dünya’nın ve Türkiye’nin en özel turizm merkezlerinden biri olan Muğla’nın Bodrum ilçesine Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı müjdeleri devam ediyor. Bodrum Turgutreis’e yapılacak Bodrum’un en büyük Atıksu Arıtma Tesisi için imzalar Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve yüklenici firma yetkilileri tarafından atıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum’a kazandıracağı Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olma özelliğine sahip ve 113 Milyon 600 Bin TL’ye mal olacak. 2 Kademeli olarak planlanmış ve ÇED Olumlu Belgesi de alınmış olan Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin toplam kapasitesi 37 bin metreküp ve 200 bin nüfusa hitap edecek. Proje kapsamında Atıksu Arıtma Tesisine ait Deniz Deşarj hattı da inşa edilecek. Deniz deşarj hattının kara bölümü 1.000 mm çapında ve 1.850 metre uzunluğunda ve deniz bölümü ise 800 mm çapında ve 1.487 metre uzunluğunda olacak. Deşarj hattı uzunluğu Arıtma Tesisinin çıkışından itibaren toplam 3.337 metre olacak.

Bodrum Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi için yapılan imza töreninde konuşan yüklenici firma yetkilileri bugüne kadar 35 atıksu arıtma tesisi yaptıklarını, Türkiye’nin özel illerinden Muğla’ya ve onun güzel ilçesi Bodrum’a yapacakları proje için çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün Bodrum’un en büyük arıtma tesisi için imzaları attıklarını, yaptıkları altyapı yatırımları ile Bodrum’un uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunların çözüme kavuştuğunu söyledi ve bundan sonra Bodrum’un hep güzellikleri ile anılacağını belirtti.

Başkan Gürün; “Bugün Bodrum ilçemiz için çok önemli bir yatırımı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Turgutreis Atıksu Arıtma tesisimiz Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olacak. Muğlamızın en büyük arıtma tesisi 50 bin metreküp kapasite ile Marmaris ilçemizde. Bodrum Turgutreis 37 bin metreküp kapasitesi, deniz deşarjı ve elde edilen suyun yeşil alanlarda kullanılması özellikleri ile modern ve Muğla’ya yakışan bir tesis olacak. Sürekli altyapı problemleri ile anılan Bodrumumuzun bir sorununu daha çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan önce Turgutreis kanalizasyon hattı çalışmalarını başlatmıştık. Yüzde 40’ından fazlasını tamamladık. Gümbet-Gümüşlük arıtma modernizasyonu ihalemizi yaptık ve değerlendirme aşamasında. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla imzaladığımız protokol ve attığımız temelle Torba ve civarına 250 Milyon TL altyapı yatırımını kazandırdık.

Bodrumumuzda sadece Gündoğan civarında altyapı ile ilgili bir bölümümüz kalıyor, orayı da kısa sürede çözeceğiz. Bodrumumuza nüfus artışına 35-40 yıl yetecek, hemşehrilerimize yakışan bir altyapı hizmetini şehrimize kazandırmış olacağız. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmanın ve bu güzel şehre hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.