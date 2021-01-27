Boeing 2020'de 12 milyar dolar rekor zarar açıkladı
ABD'li uçak üreticisi Boeing Co 2020'de 12 milyar dolar ile rekor düzeyde zarar açıklarken; piyasaya sürümünü yeniden ertelediği 777X programı için de bilançosunda 6.5 milyar dolar ceza ayırdı.
Koronavirüs krizi nedeniyle havacılık sektörünün en geniş uçaklarına yönelik talep düşüşü ivme kazanırken, müşterilerinin uluslararası seyahat kısıtlamaları nedeniyle uçak alımlarını ertelemesi Boeing'in nakit akışını azaltıyor.
Boeing, 777'lerin daha büyük bir versiyonu olan 777X'lerin 2023'ün sonunda piyasaya sürülmesini beklediğini açıklayarak uçağın piyasaya sürülmesini üçüncü kez ertelemuş oldu.
Öte yandan Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Boeing'in modifiye edilen 737 MAX uçağının Avrupa'da uçuşlara yeniden başlamasının güvenli olduğunu açıklayarak, 346 kişinin ölümüne neden olan iki jet kazasının ardından 22 aylık uçuş yasağını kaldırdı.
EASA Direktörü Patrick Ky, kokpit yazılımından bakım kontrollerine ve pilot eğitimine kadar Avrupa çapındaki bağımsız incelemenin ardından 737MAX'ların güvenli olduğunu söyledi.
Kaynak: Reuters
En Çok Okunan Haberler
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Kar yağışı yeniden başladı
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- İşte Ankara gündemini sarsacak anket
- CHP'li isme ölüm tehdidi: 'Seni kurşun manyağı yaparım'
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
- İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili açıklama
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Özdağ, Bahçeli'ye 'Kurtlar Vadisi' ile yanıt verdi
Video Haberler
- Kamerun'da katliam gibi kaza: 53 ölü, 21 yaralı
- Antalya'da dev dalgalarla selfie
- CHP'li Özel'den Soylu ve Çelik'e çok sert sözler!
- Fatih Erbakan’dan 'üçüncü ittifak' sinyali
- D-100’de 3 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı
- Kütahyalı'nın 32. Gün programındaki görüntüleri
- Medyadaki vasatlığa ibretlik bir video diye paylaştı
- TBMM TV, Türkistanlı kadının konuşmasında yayını kesti
- Erdoğan hakkında MSB'ye 4 soru
- İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
En Çok Okunan Haberler
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Kar yağışı yeniden başladı
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- İşte Ankara gündemini sarsacak anket
- CHP'li isme ölüm tehdidi: 'Seni kurşun manyağı yaparım'
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
- İkinci el araç fiyatlarıyla ilgili açıklama
- Fahrettin Koca, son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Özdağ, Bahçeli'ye 'Kurtlar Vadisi' ile yanıt verdi