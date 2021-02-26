Boeing'in 777 tipinde yine arıza meydana geldi

26 Şubat 2021 Cuma, 12:50

Hong Kong'dan kalkış yaparak İspanya'nın başkenti Madrid'e kargo taşıyan Boeing 777 tipi Rossia Airlines'e ait uçağın sol kanat motor kısmında arıza meydana geldi. Motordan çıkan alevlerin üzerine pilotlar Moskova ile bağlantıya geçerek iniş izni istedi.

Moskova'daki Şeremetyovo Uluslararası Havaalanı'nda güvenlik önlemleri alındıktan sonra uçağa iniş izni verildi. Büyük tehlike atlatan uçak acil iniş gerçekleştirdi.

Öte yandan, uçaktaki kargo ise sevkiyatı başka bir uçakla Madrid'e gerçekleştirecek. Uçak motorundaki arıza ile ilgili uzmanlar incelemeler yapacak.



