Boğaz kuruluğu vardı, kulaklığını yuttuğu ortaya çıktı: 'Neyse ki pili bitmiş'

04 Şubat 2021 Perşembe, 16:46

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Bradford Gauthier, dün, boğazında kuruluk ve göğsünde ağrı ile uyandı.

"Sabah bir bardak su içmeye çalıştığımda boğazımdan aşağı inmiyordu, bu yüzden lavaboya geri tükürmek zorunda kaldım" diyen Gauthier, bir gün önce kar kürediği için soğuk algınlığı geçirdiğini düşündüğünü ancak gerçeğin bambaşka çıktığını söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, bir önceki gece uykuya dalmak için kullandığı kablosuz kulaklığının tekini bulamayınca onu yutmuş olabileceği düşüncesinin aklını kemirdiğini söyleyen Gauthier, hastaneye gittiğinde teorisinin doğru olduğu ortaya çıktı.

Gauthier, hastanede çektirdiği röntgen filminde, kaybolan kulaklığının yemek borusunda olduğunu gördü. Kulaklık endoskopi ile çıkarılırken Gauthier'in sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.