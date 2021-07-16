İstanbul Boğazı'nda tanker arızası

İstanbul Boğazı'nda arızalanan 256 metrelik boş haldeki tankere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

DHA
16 Temmuz 2021 Cuma, 14:26
İstanbul Boğazı'nda tanker arızası
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Fransa'nın Le Havre limanından Rusya'nın Novorossiysk limanına gitmekte olan STI ELYSEES isimli 256 metrelik boş tanker, İstanbul Boğazı Umuryeri mevkiinde makine arızası yaptı. Bunun üzerine gemide bulunan kılavuz kaptan tarafından demir atıldı.

Gemine müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı, Kurtarma 8 ve Kurtarma 12 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edildi.

Gemi makinesinin çalıştırılmasının ardından demir alarak römorkörler eşliğinde Boğaz geçişine devam etti.


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