İstanbul Boğazı'nda tanker arızası
İstanbul Boğazı'nda arızalanan 256 metrelik boş haldeki tankere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Fransa'nın Le Havre limanından Rusya'nın Novorossiysk limanına gitmekte olan STI ELYSEES isimli 256 metrelik boş tanker, İstanbul Boğazı Umuryeri mevkiinde makine arızası yaptı. Bunun üzerine gemide bulunan kılavuz kaptan tarafından demir atıldı.
Gemine müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı, Kurtarma 8 ve Kurtarma 12 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edildi.
Gemi makinesinin çalıştırılmasının ardından demir alarak römorkörler eşliğinde Boğaz geçişine devam etti.
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