Erdoğan'ın hedefinde "Kanal İstanbul" karşıtları var: "Kifayetsizler"

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 17:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan canlı bağlantıyla katıldı.

Açılışı yapılan yolun "hayırlı olmasını" dileyen Erdoğan, "Bu yolun güzergahı, Fatih Sultan Mehmet'in 'çeşm-i cihan' yani 'dünyanın göz bebeği' olarak tarif ettiği bir coğrafyadan geçiyor. Amasra'nın merkezinde yer aldığı bu bölge tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle Batı Karadeniz'in en nadide yerleri arasında bulunuyor. Son yıllarda ülkemizin turizm alanında yakaladığı ivmeye bağlı olarak, bölge yurt içinden ve yurt dışından ciddi sayıda turist çekmeye başladı. Ancak bölgenin coğrafi şartları, turizm ve diğer alanlardaki potansiyelini tam manasıyla hayata geçmesine engel teşkil ediyor" dedi.

"KANAL İSTANBUL PROJESİNE DE AYNI SAİKLERLE KARŞI ÇIKIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında tartışmalı "Kanal İstanbul" projesiyle ilgili konuştu. Projeye karşı çıkanlara seslenen Erdoğan, "'Hayır'dan başka laf, 'karga'dan başka kuş bilmeyen bu kifayetsizlerin bugün de Kanal İstanbul projesine aynı saiklerle karşı çıktığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Tüm bunları da muhalefetin engellemelerine rağmen hayata geçirdik. Vatan Caddesi'ne 'Buraya uçak mı indireceksiniz' diye karşı çıkanlar, GAP Projesi'ni 'Milletin hakkını yiyecekler' diye eleştirenler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 'Buradan mutlu azınlık geçecek' diye yaftalayanlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 'Uçağın inmediği yere havalimanı mı yapılır?' diyerek güya dalga geçenler; işte bu zihniyetin günümüzdeki temsilcileri geride bıraktığımız 19 yıllık dönemde bizim de karşımızdaydı. Kimi zaman mahkemeler yoluyla kimi zaman yalan furyası ile kimin zaman da sokak olaylarıyla ülkemize çağ atlatacak her projemizi sabote etmeye kalktılar. 'Hayır'dan başka laf, 'karga'dan başka kuş bilmeyen bu kifayetsizlerin bugün de Kanal İstanbul projesine aynı saiklerle karşı çıktığını görüyoruz. Bu vizyon projesini boğmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama biz bunları aldırmıyor, çapsızların irademizi kırmasına müsaade etmeden, doğru bildiğimiz yolda ilerlemeyi sürdürüyoruz. Çünkü biz dertliyiz, bu ülkeye ve millete sevdalıyız."