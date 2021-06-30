Boğaziçi akademisyenlerinin direnişi sürüyor
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 121. kez rektörlük binasına sırtlarını döndüler.
Fotoğraf: Can Candan
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Boğaziçi direnişinin 178. gününde 121. kez rektörlüğe sırt döndü ve atanmış yönetimden taleplerinin yazılı olduğu “Meşru Yönetim Kurulu Üyelerimizin Yanındayız” dövizlerini taşıdı.
Akademisyenler, nöbetinin ardından BÜKAK (Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü) danışmanı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Olcay Akyıldız, “Toplumsal Cinsiyet 101'' adlı bir açık ders verdi.
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