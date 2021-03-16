Boğaziçi Dayanışması: Gerçeklerden korkmayan herkesi Çağlayan'a çağırıyoruz
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan AKP'li Melih Bulu'yu protesto etmeleri sonrası tutuklanan iki öğrenci hakim karşısına çıkıyor. Boğaziçi Dayanışması, mahkeme öncesi bir açıklama yaparak destek çağrısında bulundu.
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan AKP'li Melih Bulu'yu protesto eylemleri sırasında gözaltına alınıp tutuklanan iki öğrenci yarın hakim karşısına çıkacak.
İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülecek duruşma öncesi Boğaziçi Dayanışması'ndan bir çağrı açıklaması yapıldı.
"Boğaziçi kayyumu Melih Bulu'nun ve atanmış İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'sapkın' diyerek hedef göstermesiyle haklarında dava açılan, direnişimizde sanat ve renklere yer veren arkadaşlarımızdan 7'sinin davası 17 Mart günü Çağlayan'da görülecek. Bu hukuksuz dava sürecinde 2 arkadaşımızı ev hapsiyle, 46 gündür tutsak olan Doğu ve Selo'yu Metris tecridiyle yıldırmaya çalışan iktidarın, haklı mücadelemizi sindirecek kudretinin olmadığı apaçık ortada" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İçinde zerre kadar adalet kırıntısı taşıyan herkesi isyan ettiren bu süreç sonunda, hesap vermesi gerekenler gerçekleri korkmadan haykıran arkadaşlarımız değildir. Safımız emekçilerin ve ezilenlerin safı demiştik maruz kaldığımız muamelenin benzer olmasına da şaşırmıyoruz elbette. Mücadelemize yapılan bu saldırının, emekçileri ve ezilenleri mağdur etmeyi kendine görev edinmiş iktidarın içine düştüğü siyasi krizin en büyük göstergesi olduğunu biliyoruz. Hiçbir dokunulmazlığı olmayan emekçi ezilenlere devletin tüm aygıtlarıyla saldırmayı alışkanlık edinen iktidar bloğu işkencelerle, gözaltılarla, tutuklamalarla, ancak omuz omuza saf tuttuğumuz direnişimizin ateşini harlar. Kaderimizin ve yolumuzun emekçilerle aynı olduğunu biliyor mücadelemizi birleştirerek büyütüyoruz! Bu topraklardaki ezilenlerin demokratik hak ve özgürlüklerini gasp edenlere karşı, gerçeklerden korkmayan herkesi Doğu ve Selo'yu kucaklamak için Çağlayan'a çağırıyoruz."
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