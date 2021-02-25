Boğaziçi eylemlerinde tutuklanan öğrencilere destek olmak isteyenlere gözaltı

25 Şubat 2021 Perşembe, 10:51

Türkiye İşçi Partisi Hatay İl Örgütü, Boğaziçi eylemlerinde tutuklanan öğrencilere destek olmak amacıyla kentte afiş asan iki parti üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde Boğaziçi tutuklularına destek, dayanışma çalışması yapan iki Parti üyemiz gözaltına alınmıştır. Suç ve suçluyu övmekten gözaltına alınan üyelerimiz ifadeleri sonrasında para cezası kesilerek serbest bırakılmışlardır." denildi.

Ankara Dikmen’de de akşam saatlerinde iki üniversiteli Boğaziçi eylemlerinde tutuklanan öğrencilere destek olmak amacıyla başlatılan kampanyanın sloganı olan "Bundan Sonrası Hepimizde" yazılı pankart astıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

"Bundan Sonrası Hepimizde kampanyasından yapılan açıklamada "Ankara'da kampanyamız için pankart asan iki sıra arkadaşımız gözaltına alındı. Tüm engellemelerinize rağmen bundan sonrası hepimizde demeye devam edeceğiz" denildi. Öğrencilerin daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.