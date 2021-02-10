Boğaziçi eylemlerine destek için yazılama yapan Öğrenci Kolektifleri üyesi 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek amaçlı duvar yazılaması yaptığı belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2021 Çarşamba, 15:02
Boğaziçi eylemlerine destek için yazılama yapan Öğrenci Kolektifleri üyesi 5 kişi gözaltına alındı
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Öğrenci Kolektifleri, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için duvar yazılaması yapan 5 üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

Öğrenci Kolektifleri'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şöyle denildi:

“İstanbul’da bu sabah 5 Kolektifçi yazılama yaptıkları bahane edilerek gözaltına alındı. Boğaziçi Direnişinin sesi İstanbul sokaklarında yankılanıyor. Üniversitelilerin sesini duyurmak suç değildir. Arkadaşlarımızı serbest bırakın!” 


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