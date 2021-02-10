Boğaziçi eylemlerine destek için yazılama yapan Öğrenci Kolektifleri üyesi 5 kişi gözaltına alındı
İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek amaçlı duvar yazılaması yaptığı belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.
Öğrenci Kolektifleri, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek için duvar yazılaması yapan 5 üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.
Öğrenci Kolektifleri'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şöyle denildi:
“İstanbul’da bu sabah 5 Kolektifçi yazılama yaptıkları bahane edilerek gözaltına alındı. Boğaziçi Direnişinin sesi İstanbul sokaklarında yankılanıyor. Üniversitelilerin sesini duyurmak suç değildir. Arkadaşlarımızı serbest bırakın!”
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