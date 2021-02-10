İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Boğaziçi açıklaması

Bakan Soylu, Boğaziçi eylemlerine ilişkin, "Birileri gezi hevesliği içerisinde. Buna bizim müsaade etmemiz söz konusu değildir" dedi.

DHA
10 Şubat 2021 Çarşamba, 10:36
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