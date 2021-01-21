Boğaziçi öğrencileri Kadıköy'den bir kez daha seslendi: "Tüm kayyımlar istifa etmeli"

21 Ocak 2021 Perşembe, 18:04

Öğrenciler direnişlerinin bitmediğini belirterek Kadıköy'de toplanma çağrısı yapmıştı. Yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen eyleme öğrencilerin yanı sıra siyasiler, STK'lar ve öğretim görevlileri katıldı.

Öğrenciler her türlü baskıya rağmen direnişlerini devam ettireceklerini ve kayyım rektörler gidene kadar vazgeçmeyeceklerini aktardılar.

Öğrencilerin açıklamasından satır başları şöyle:

Öğrenciler, akademisyenler ve üniversite emekçileri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri siyasal iktidarın kayyımcı zihniyetine tepki gösterdi. Boğaziçi’nde, Ankara’da kayyım rektör istemiyoruz diyen arkadaşlarımız gözaltına alındı, polis tarafından darp edildi. Kadın katillerinin kapısında çilingir bekleyen polis, arkadaşlarımızın evinde kapı duvar bırakmadı. Boğaziçi ile dayanışan ODTÜ’lü asistanlar, türlü bahanelerle işten atıldı. Arkadaşlarımız derhal işlerine iade edilmelidir.

"İKTİDAR TARAFINDAN TERÖRİST İLAN EDİLDİK"

Siyasal iktidar tarafından “terörist” ilan edildik, “başları ezilmeli” denilerek hedef gösterildik. Fakat bunların hiçbiri işe yaramadı, bugün yine sözümüzü söylemek üzere buradayız!

Üniversitelerimizi Melih Bulu, Verşan Kök, Mahmut Ak ve daha nice kayyıma teslim edecek miyiz? Buna cevabımızı günlerdir Ankara’da, İzmir’de, İstanbul’da ve daha birçok şehirde; öğrenciler olarak yaptığımız eylemlerle, kurduğumuz dayanışmalarla verdik.

Bugün burada yine hep birlikteyiz, hep beraber haykırıyoruz: Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek! Direnişimizle, dayanışmamızla üniversiteleri özgürleştireceğiz. Biz üniversitelerin öznesi öğrenciler, hakkımızda alınan kararları ne kayyımun ne de siyasi iktidarın eline bırakacağız. Dayanışmalar yan yana geldikçe, üniversite bileşenleri okulun yönetimine katıldıkça mücadelemiz büyüyecek.

"TÜM KAYYIMLAR İSTİFA ETMELİDİR"

Biz üniversitelilerin taleplerini bir kere daha dile getiriyoruz:

Tüm üniversitelerdeki kayyımlar acilen istifa etmelidir.

Üniversitelerde akademisyenlerin, öğrencilerin ve okul emekçilerinin dahil olacağı demokratik rektörlük seçimleri yapılmalı; üniversite bileşenlerinin üniversite yönetiminde söz, yetki ve karar hakkı olmalıdır.

Bugün burada hep birlikteyiz, hep beraber haykırıyoruz:

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!

"EVİNİZE ALMADIĞINIZ HIRSIZI OKULUNUZA DA ALMAYIN"

Türkiye'nin en büyük teknoloji ürünleri perakende şirketlerinden biriyken mağazalarını tek tek kapatan Bimeks'ten çıkarılan işçiler, tazminatları ve maaşlarını alamadıkları için eylemlerine devam ediyor. Haklarını almak isteyen işçiler, Akgiray kardeşlerin öğretim üyesi olarak görev yaptığı Boğaziçi Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi'nde eylemler gerçekleştiriyor.

Kadıköy'deki eylemde söz alan bir BİMEKS işçisi şunları söyledi:

Bu ülkedeki bütün sahtekarlar patron olmuş. Hepsinin amacı işçiyi ezmek. Hiçbir hakkımız yok. Devlet patronların bu uygulamalarına göz yumuyor. Bizler diğer işçi arkadaşlarımızla direnmeye, dayanışmaya devam edeceğiz. Biz ne zaman eylem yapsak devlet bize arabulucu yollamak yerine polis yolladı. Hiçbir siyasi bizim yanımızda olmadı. Tüm bakanlar bizden haberdar ama bize karşı gözlerini kapıyorlar. Biz BİMEKS işçileri olarak öğrenci arkadaşlarımıza şunu söylüyoruz. Evinize almadığınız hırsızı okulunuza da almayın