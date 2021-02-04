Boğaziçi protestoları: Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişiden 10'u için tutuklama talebi
Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'yu protesto ettikleri için Kadıköy'de gözaltına alınan 23 kişiden 10'u hakkında "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 23 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık 23 kişiden 10'unu "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ederken, 13 kişi ise hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti. Şüphelilerin sulh ceza hakimliğinde sorgularının yapılması bekleniyor.
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