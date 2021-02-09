Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan foto muhabiri Ozan Acıdere tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi protestolarını takip ederken gözaltına alınan foto muhabiri Ozan Acıdere tutuklamaya sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2021 Salı, 20:49
Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan foto muhabiri Ozan Acıdere tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Abone Ol google-news

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde çektiği fotoğraflarla bilinen foto muhabiri Ozan Acıdere, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü önünde 8 Şubat günü gözaltına alınmıştı. Savcılığa çıkarılan Acıdere, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

Acıdere'nin “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler