Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan foto muhabiri Ozan Acıdere tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Boğaziçi Üniversitesi protestolarını takip ederken gözaltına alınan foto muhabiri Ozan Acıdere tutuklamaya sevk edildi.
Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde çektiği fotoğraflarla bilinen foto muhabiri Ozan Acıdere, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü önünde 8 Şubat günü gözaltına alınmıştı. Savcılığa çıkarılan Acıdere, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Acıdere'nin “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet” gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.
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