Boğaziçi davasında 3 öğrenciye tahliye

22 Mart 2021 Pazartesi, 18:36

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan kayyım rektör Bulu protestoları sırasında gözaltına alınan öğrencilerden 3'ü tahliye edildi.

Boğaziçi Dayanışması twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre, tahliye edilen öğrencilerin isimlerinin Necmettin Erdem, Koral Hacıbeyoğlu ve Akın Karakuş olduğu öğrenildi.

Boğaziçi Daynaışması'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Arkadaşlarımız Koral, Akın ve Necmettin tahliye edildi!

Şilan, Anıl ve Ömer'i de alacağız. Bütün arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşana, kayyumlar gidene kadar mücadeleye devam edeceğiz!"