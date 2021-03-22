Boğaziçi davasında 3 öğrenciye tahliye

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı protestolara katıldıkları için tutuklanan 3 öğrenci tahliye edildi.

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2021 Pazartesi, 18:36
Boğaziçi davasında 3 öğrenciye tahliye
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan kayyım rektör Bulu protestoları sırasında gözaltına alınan öğrencilerden 3'ü tahliye edildi.

Boğaziçi Dayanışması twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre, tahliye edilen öğrencilerin isimlerinin  Necmettin Erdem, Koral Hacıbeyoğlu ve Akın Karakuş olduğu öğrenildi.

Boğaziçi Daynaışması'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Arkadaşlarımız Koral, Akın ve Necmettin tahliye edildi!

Şilan, Anıl ve Ömer'i de alacağız. Bütün arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşana, kayyumlar gidene kadar mücadeleye devam edeceğiz!"


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