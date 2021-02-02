Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü kapatıldı
İletişim Başkanı Altun, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü'nün Rektör Bulu'nun kararıyla kapatıldığını duyurarak "Kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur" dedi.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Kabe fotoğrafı soruşturması gerekçesiyle üniversite bünyesindeki LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü'nü kapattı.
Bulu'nun imzasıyla ilgili birimlere gönderilen resmi yazıda iki öğrencinin tutuklanıp, ikisinin de ev hapsi kararıyla tahliye edildiği soruşturmaya atıf yapıldı. Yazıda, "Bahsi geçen soruşturmalara konu eylemler ile izinsiz olarak etkinlik düzenlenmesi nedeniyle LGBTİ Çalışmaları Aday Kulübü'nün adaylık statüsünün kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kararı Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurarak, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Rektörlük Ablukası' suçunu işleyenleri harekete geçiren şey, aşağıdaki karardır. Görüleceği üzere kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur. Olay bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Rektörlük Ablukası" suçunu işleyenleri harekete geçiren şey, aşağıdaki karardır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 1, 2021
Görüleceği üzere kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur.
Olay bundan ibarettir. pic.twitter.com/a9v4sqb0Di
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