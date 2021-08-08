Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından akademisyenlere destek
Boğaziçi Üniversitesi mezunları, rektör olacak kişinin güvenoyu verdikleri 17 isim arasından seçilmesini asgari talepleri olarak duyuran akademisyenlere destek verdi. Mezun nöbetinde bir araya gelen Boğaziçililer, ”Toplumsal muhalefet olarak verdiğimiz her mücadeleyi, yan yana durarak, bize dayatılanları kabul etmeyerek ve direnişten vazgeçmeyerek kazanacağız” diye konuştu.
Boğaziçi Üniversitesi direnişini genişletmek ve akademisyenlerle öğrencilerin sesini çoğaltmak amacıyla her pazar çevrimiçi nöbetle bir araya gelen Boğaziçi mezunları ondördüncü buluşmalarında, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olacak kişinin güvenoyu verdikleri 17 isim arasından seçilmesini asgari talepleri olarak duyuran akademisyenlere destek verdi.
Mezunlar yaptıkları açıklamada, akademisyenlerin güvensizlik oyu verdiği eski Rektör Melih Bulu’nun ekibinde görev almış Naci İnci ve Gürkan Kumbaroğlu’nun rektör adaylıklarına karşı çıkarak, “Atanmış eski yönetim tarafından göreve getirilen tüm yönetim kadrosunun istifasını talep ediyoruz” diye konuştu.
'YİNE POLİS ABLUKASI ALTINDA'
Bu idari kadronun yetersizlikleri ve senato toplantılarında yaptıkları usulsüzlüklerle üniversitye zarar vermeye devam ettiğine dikkat çeken mezunlar son olarak Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu'nun Ofis Koordinatörü Cemre Baytok'un sudan bahanelerle işten çıkarıldığını hatırlattı. Okulun tanıtım haftasında akademisyenlerin, hukuksuzca işten çıkarılan tüm üniversite çalışanları için rektörlük önünde oturma eylemlerini sürdürdüklerini belirten mezunlar, kampüsün yine polis ablukası altında, öğrencilerin ise güvenlikçi gözetiminde olduğunu vurguladı.
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