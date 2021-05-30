Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından Melih Bulu'ya 'kamera' tepkisi

30 Mayıs 2021 Pazar, 14:20

Boğaziçi Üniversitesi direnişini genişletmek ve akademisyenlerle öğrencilerin sesini çoğaltmak amacıyla bir aydır her pazar çevrimiçi nöbetle bir araya gelen mezunlar, bugünkü buluşmalarında, üniversite ve çevresinde artarak devam eden güvenlikçi uygulamaları, öğrencilere yönelik yıldırma amaçlı baskınları bir kez daha hatırlatarak, kampüsün öğrenciler ve akademisyenlerin güvenliklerinin tehdit edildiği mekanlar haline geldiğini vurguladı.

Nöbet sonrası yaptıkları basın açıklamasında “Atanmış rektöre karşı sürdürdüğümüz direnişimiz, artarak devam eden baskılar yoluyla sindirilmeye çalışılmakta, kampüsümüz tekinsiz bir gözetim alanı haline getirilmektedir” diye konuşan mezunlar, geçen hafta sonu bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine gece yarısı ifade vermeye götürülen dört Boğaziçili öğrenciye yapılan muameleye dikkat çekti.

'KABUL EDİLEMEZ'

Normal bir saatte, telefonla ifadeye çağrılabilecek öğrencilerin gece yarısı evlerinden alınması, GBT yapılması teamüle de usule de aykırıdır. Anayasal haklarını kullanan öğrencilerin bu şekilde psikolojik şiddete maruz bırakılması ve sindirilmeye çalışılması kabul edilemez” diyen mezunlar, hizmet tanımı güvenlik ve koruma ile sınırlı olan özel güvenlik personelinin, kolluk kuvvetlerinden talimat almak, öğrencileri fişleyip ihbar etmek gibi görevleri bulunmadığını söyledi.

'EN KISA SÜREDE VAZGEÇMELİ'

Atanmış rektör Melih Bulu’nun geçen hafta içinde bir başka üniversiteden kadro almasına da değinen mezunlar, “YÖK’ün şeffaflık ilkesine aykırı bir şekilde kendisine başka bir üniversiteden kadro yaratılan atanmış rektör bilmelidir ki bu güvenlikçi uygulamalar, karanlıkta ve ansızın hayata geçirilen baskınlar Boğaziçi dayanışmasını her geçen gün daha da dirençli hale getirmektedir. Kendisine tavsiyemiz bir takım kurnaz girişimlerle üniversitemizi zapt etme gayesinden en kısa sürede vazgeçmesi, kadrosunu aldığı kendi üniversitesinde huzur içinde çalışmalarını sürdürmesidir” diye konuştu.