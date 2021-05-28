Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin nöbeti sürüyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya yönelik eylemler sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
28 Mayıs 2021 Cuma, 18:49
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlerin nöbeti sürüyor
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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, kayyım rektör Melih Bulu'ya karşı nöbetin 98. gününde bir kez daha rektörlük binasına sırtlarını döndü.

'KABUL EDİLEMEZ'

Akademisyenler yaptıkları açıklamada 22 Mayıs günü gece yarısı bir öğrencinin ev baskınıyla gözaltına alınmasını hatırlatarak, “Anayasal haklarını kullanan öğrencilerin korku yoluyla sindirilmeye çalışılması, psikolojik şiddete maruz bırakılmaları kabul edilemez” ifadelerini kullandı.


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