Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden biri: "Tekme yedim karnıma nefesim kesildi, insanlığından utansınlar"

02 Şubat 2021 Salı, 00:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atadığı AKP'li Melih Bulu'yu öğrencilerin protesto eylemleri sürerken akşam saatlerinde polis müdahale etti. Onlarca öğrenci gözaltına alınırken Boğaziçili bir öğrenci, polisler tarafından karnına tekme atıldığını ve nefessiz kaldığını ileri sürerek "Artık bunların insanlığından utanması lazım" diye sitem etti.

AKP'li Bulu'yu istifaya çağrısı için akşam saatlerinde Güney Kampüsü'ne gelen öğrenciler, polis barikatlarıyla karşılaştı. Öğrencilerin eylemine polis müdahale etti. Onlarca öğrenci gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden biri, polisin müdahale sırasında karnına tekme attığını, bu nedenle nefessiz kaldığını belirtti. Polislerin müdahalesine tepki gösteren öğrenci, "Artık bunların insanlığından utanması lazım. Tekme yedim karnıma, nefesim kesildi. Arkadaşlarımdan yardım istedim. Onlar beni arkaya doğru attılar, haklı olarak. Birkaç saniye nefes alamadım. Kendimi şurada çamurların üzerine attım, sonrasını hatırlamıyorum, orası yok bende. Bunların insanlığından utanmaları lazım" dedi.