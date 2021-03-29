Boğaziçi Üniversitesi protestoları nedeniyle tutuklu öğrencilerden Ömer Şengel’e tahliye
Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından yaşanan protestolar nedeniyle tutuklu yargılanan öğrencilerden Ömer Şengel tahliye edildi.
Kadıköy’de 2 Şubat’ta düzenlenen protestolar sırasında gözaltına alınan Ömer Şengel, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı.
Avukat Baran Kaya'nın, Şengel'in tutukluluğuna itiraz etmesinin ardından bugün akşam saatlerinde tahliye kararı verildi.
İKİ ÖĞRENCİ HALEN TUTUKLU
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Melih Bulu’yu Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atamasının ardından, 4 Ocak’tan beri protestolar sürüyor. Protestolar nedeniyle 11 kişi tutuklandı. Şengel’in tahliyesi ile tutuklu öğrenci sayısı ikiye düştü.
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- Hababam Sınıfı'nın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- Erdoğan'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- Nereden geliyor bu pudraşekerin suyu...
- Kabine toplantısı öncesinde flaş açıklama
- Hırsızlıkla suçlandı, yaşamına son verdi
- Dolar ve Avro'da sert yükseliş
- Tapuda yeni dönem başlıyor
- 'Ayvatoğlu' yankıları sürüyor
- İşte 'tekkedeki amiral'in cemaati!
- Erdoğan'dan Xiaomi açıklaması