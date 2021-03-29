Boğaziçi Üniversitesi protestoları nedeniyle tutuklu öğrencilerden Ömer Şengel’e tahliye

29 Mart 2021 Pazartesi, 21:46

Kadıköy’de 2 Şubat’ta düzenlenen protestolar sırasında gözaltına alınan Ömer Şengel, sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandı.

Avukat Baran Kaya'nın, Şengel'in tutukluluğuna itiraz etmesinin ardından bugün akşam saatlerinde tahliye kararı verildi.

İKİ ÖĞRENCİ HALEN TUTUKLU

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Melih Bulu’yu Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atamasının ardından, 4 Ocak’tan beri protestolar sürüyor. Protestolar nedeniyle 11 kişi tutuklandı. Şengel’in tahliyesi ile tutuklu öğrenci sayısı ikiye düştü.