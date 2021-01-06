Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Zafer Yenal görevinden istifa etti
Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Zafer Yenal, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Zafer Yenal, LinkedIn hesabı üzerinden Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Yenal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Üniversitemiz ve mezunlarımız arasındaki ilişkinin daha da yakınlaşması, zenginleşmesi ve kurumsallaşması yönünde gayret gösterdim. Bu süre zarfında yüzlerce mezunumuzun çalışmalarımıza verdikleri destek çok ama çok değerliydi. Kendilerine canı gönülden teşekkür ederim. Rektörlük Kurulu üyeleri, Kültür Sanat Komisyonu, Tanıtım Ofisi, Kariyer Merkezi, Mezunlar Ofisi ve Kurumsal İletişim Ofisi çalışanları başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma bütün bu süreci gururla ve heyecanla yaşamama vesile olan muazzam katkıları için minnettarım. Bir daha kapıları kelepçelenmiş üniversite görmemek için iyilik adına, güzellik adına daha sıkı çalışmaya devam edelim."
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