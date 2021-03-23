Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlerin 'Melih Bulu' nöbeti 57. gününde sürüyor
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, kayyım rektör Melih Bulu'ya karşı nöbetin 57. gününde bir kez daha "Kayyumluk" binasına sırtlarını döndü.
Fotoğraf: Can Candan
Boğaziçi Üniversitesi’nin tüm bileşenlerinin kayyum rektör Melih Bulu’ya yönelik protesto eylemleri sürüyor. Boğaziçili akademisyenler, bugün de Rektörlük binasına sırtlarını dönerek Bulu’yu protesto etti.
Akademisyenler nöbetlerinin 57. gününde de “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz” dedi.
Boğaziçi öğrencileri dün tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması talebiyle 6 günlük boykot başlattı. Tutuklu arkadaşları için bu hafta boykotta olacaklarını belirten öğrencilerin bugün boykotta ikinci günü.
Dün serbest bırakılan arkadaşlarını ziyaret eden Boğaziçililerin programında “Nasıl bir üniversite istiyoruz” başlıklı tartışma vardı.
Direnişin bugünkü programı şöyle:
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