Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Mehmet Naci İnci kimdir?

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 00:29

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993–1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.

1999 yılına kadar aynı bölümde çalıştı. 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin laboratuvarlarının ve müfredatının kurulmasında aktif rol aldı. Üniversite ve sanayi arasında güçlü ilişkiler geliştirdi; ve ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri için iki uluslararası patent aldı. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Profesörü olarak katıldı. 2013-2020 yılları arasında yaklaşık 5 yıl Fizik Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Prof İnci, akademik kariyeri boyunca aşağıdaki kurumlarda görev almıştır: