Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Mehmet Naci İnci kimdir?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Mustafa Kurt atandı. Mehmet Naci İnci kimdir?
Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.
Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993–1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.
1999 yılına kadar aynı bölümde çalıştı. 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin laboratuvarlarının ve müfredatının kurulmasında aktif rol aldı. Üniversite ve sanayi arasında güçlü ilişkiler geliştirdi; ve ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri için iki uluslararası patent aldı. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Profesörü olarak katıldı. 2013-2020 yılları arasında yaklaşık 5 yıl Fizik Bölüm Başkanlığı yapmıştır. Prof İnci, akademik kariyeri boyunca aşağıdaki kurumlarda görev almıştır:
- 4. Fizik Enstitüsü, Stuttgart Üniversitesi, Almanya (2002)
- Elektronik Mühendisliği Bölümü, Gunma Üniversitesi, Japonya (1998-1999)
- Uygulamalı Optik Bölümü, Norveç Teknik Üniversitesi (1998)
- Fizik Bölümü, Heriot-Watt Üniversitesi, Edinburgh (1997)
Video Haberler
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
- Denizin dibinde buldular... “Görünce şaşırdım
- Fatih'te kavga cinayetle bitti! O anlar kamerada
- Sivas'ta kaydedildi.... Böyle göç ettiler
- New York metrosunda korku dolu anlar!
- 110 kilometre hıza ulaşan otomobilde tehlikeli hareket
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk sansüründe yeni gelişme
- Son anket: AKP'nin oy kaybı barajı aştı
- Erdoğan'a sert 'avluda küfür' tepkisi
- O yayın için çarpıcı değerlendirme
- 'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak'
- Ünlü gazeteci yaşamını yitirdi
- İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya saldırı
- Kavuncu'nun koruması neden kaldırıldı?
- Dudak uçuklatan 'damacana su' gideri!
- Taliban dehşeti kamerada!