Boğaziçili Müslüman öğrenciler: LGBT+ arkadaşlarımıza yönelik nefret dili son bulmalı
Kendilerini "Boğaziçi Üniversitesi'nden Müslüman öğrenciler" olarak tanımlayan bir grup, Kabe figürlü görselle ilgili kendi aralarında farklı görüşler olmasına karşın, son dönemde hedef gösterilen LGBT+ öğrencilere yönelik "nefret dilinin" son bulması çağrısı yaptı.
BBC Türkçe'ye konuşan "Boğaziçi Üniversitesi'nden Müslüman öğrenciler", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun istifa etmesi yönündeki taleplerini yineledi.
Bu grup, bu hafta içerisinde yayımladıkları ortak bildiriyle, LGBT+ arkadaşlarının yanında olduklarını söyleyerek her türlü görüş ve inancın özgürce var olabilmesi için "kutuplaştırıcı dilin terk edilmesi gerektiği" mesajını vermişti.
Haberde gerçek adının kullanılmasını istemeyen Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi Semra, kendisini Müslüman bir genç kadın olarak tarif ediyor ve kamuoyuna yansıyan bildiriyi hazırlama sürecinde neler yaşandığını şöyle anlatıyor:
"Sergideki o eseri ilk gördüğümde evet, ben de kırıldım. Ancak sonra sergiyi düzenleyen arkadaşlarımız durumu açıklayınca öğrendim ki, aslında eser çok büyük olduğu için herhangi bir yere yerleştirilememiş. Bu yüzden arkadaşlarımız eseri, üstüne basılmayacak bir şekilde ortaya koymuş. Sonrasındaki itirazlar gelince tabii yukarı asmışlar."
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