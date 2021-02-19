Boğaziçili öğrenciler televizyon kurdu
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve mezunları tarafından kurulan Boğaziçi TV sosyal medya üzerinden yayına başladı. Boğaziçi TV, YouTube ve Twitch üzerinden yaptığı ilk yayında, akademisyenlerinin sırt dönme eylemine yer verildi.
Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanması nedeniyle başlayan protesto eylemleri devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve mezunları tarafından kurulan Boğaziçi TV sosyal medya üzerinden yayına başladı. YouTube ve Twitch üzerinden yayın hayatına başlayan TV ile ilgili olarak, "Boğaziçi TV; öğrenciler ve mezunlar tarafından, gönüllülük ve sorumluluk esaslı, internet yayıncılığını üstlenen bir inisiyatiftir” açıklaması yapıldı.
İnisiyatifin ilk yayınında ise Boğaziçili akademisyenlerinin sırt dönme eylemine yer verildi. Öğrenci ve akademisyenler, seslerini Boğaziçi TV'den duyurmaya çalışacak ve eylemleri, etkinlikleri ile ilgili yayınlar gerçekleştirecekler.
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