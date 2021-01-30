Boğaziçili öğrencilerden açıklama

30 Ocak 2021 Cumartesi, 18:10

Foto: Behram Evlice

"Boğaziçi Direnişine Emek Veren ve Dayanışmayı Yüreğinde Hissedenler" imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından bir açıklama yayınlandı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden rektör protestoları kapsamında açılan sergide yer alan bir resim tartışmalara neden olmuş, sosyal medyada başlatılan kampanya ve bazı gazetelerin hedef göstermesiyle LGBTİ+ ve Boğaziçi öğrencileri hedef alınmıştı.

Dün akşam saatlerinde, 5 öğrenci gözaltına alınmış, 4'ü savcılık ifadeleri alınmak üzere adliyeye sevk edilmişti. Sevk edilen öğrencilerin 2'si tutuklandı, 2'si ise konutunu terketmeme adli kontrolü uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulunuldu.

Bugün öğrencilerden yapılan açıklamada, "Suçlamaların odağında olan sergi; hiçbir gruba, inanca, kimliğe yönelik bir saldırı niteliği ve amacı taşımamaktadır.Yine de bu serginin beraber mücadele ettiğimiz Müslüman arkadaşlarımızın değerlerini tahkir edici bir eylem olduğu iddiası söz konusudur. Sergiyle ilgili inanç üzerinden dile getirilen hassasiyetlerin farkındayız. Her sanat eseri eleştiriye açıktır. Ancak, sanat eserlerinin yargılanması gibi bir durum en basit haliyle ifade özgürlüğünün kısıtlanmasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamu şu şekilde: