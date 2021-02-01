Boğaziçili öğrencilere karşı provokatif 'eylem': Öğrenciler 'İslam düşmanı' ilan edildi, polis izledi
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin tutuklanan arkadaşları için yapacağı basın açıklaması polis engeliyle karşılaşırken Beyazıt'ta ise AGD'nin başını çektiği bir grup, öğrencileri hedef alıp "İslam düşmanı" ilan eden "eylem" düzenledi.
Boğaziçi Üniversitesi’nde “Kabe fotoğrafı yere serildi” iddiasıyla ilgili 2 öğrencinin tutuklanması sonrası üniversite önünde yapılan dayanışma eylemine karşı Saadet Partisi'nin gençli örgütlenmesi Anadolu Gençlik Derneği de aynı yer ve saatte toplanma çağrısı yapmıştı.
Öğrencileri "Dursun bu hayasızca akın" diye hedef göstererek yapılan çağrı için daha sonraki açıklamada ise basın açıklamasının resmi kısıtlamalardan kaynaklı olarak Beyazıt Meydanı’nda yapılacağı “Malum güruha karşı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğimizi ve değerlerimizi hedef alan her hareketlerinin karşısında daha güçlü duracağımızı yeniden ilan ediyoruz” ifadeleriyle duyurulmuştu.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemini "pandemi" gerekçesiyle yasaklayan İstanbul Valiliği, sözkonusu grubun Beyazıt'taki eyleminde ise sakınca bulmadı.
İrili ufaklı başka islamcı çevrelerden de kalalabalıkların eklendiği grup, bugün açıklamalarında belirttikleri gibi Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Tekbirler eşliğinde sloganlar atan grup ayet yazılı bir pankart açtıkları eylemlerinde, Boğaziçili öğrencileri "İslam düşmanı" olarak hedef aldı.
Açıklamada "Merhum Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın talebeleri, 'Üniversite mezunu olmak yetmez 4 fakülte mezunu olmak gerek' diyen bir liderin talebelerinden oluşan bir gençlik ahlaksızlığa asla geçit vermez. Biz AGD ve MGV olarak, 'Önce ahlak ve maneviyat' diyen bir gençlik yetiştirmek için hep var olacağız" denildi.
Emniyet güçlerinin ise bu sırada grubu uzaktan izlemekle yetindiği görüldü.
En Çok Okunan Haberler
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye tehdit
- İddialar bir adım öteye taşındı
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Manisa'da 4 gencin öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar
- Boğaziçiliyi tutuklamak için suç vasfını değiştirdiler
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- Doğal gaza zam!
- Kilidi bağımsız seçmen açacak
- İzmir'de 5.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye tehdit
- İddialar bir adım öteye taşındı
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Manisa'da 4 gencin öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar
- Boğaziçiliyi tutuklamak için suç vasfını değiştirdiler
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- Doğal gaza zam!
- Kilidi bağımsız seçmen açacak
- İzmir'de 5.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha