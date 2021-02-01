Boğaziçili öğrencilere karşı provokatif 'eylem': Öğrenciler 'İslam düşmanı' ilan edildi, polis izledi

01 Şubat 2021 Pazartesi, 17:19

Boğaziçi Üniversitesi’nde “Kabe fotoğrafı yere serildi” iddiasıyla ilgili 2 öğrencinin tutuklanması sonrası üniversite önünde yapılan dayanışma eylemine karşı Saadet Partisi'nin gençli örgütlenmesi Anadolu Gençlik Derneği de aynı yer ve saatte toplanma çağrısı yapmıştı.

Öğrencileri "Dursun bu hayasızca akın" diye hedef göstererek yapılan çağrı için daha sonraki açıklamada ise basın açıklamasının resmi kısıtlamalardan kaynaklı olarak Beyazıt Meydanı’nda yapılacağı “Malum güruha karşı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğimizi ve değerlerimizi hedef alan her hareketlerinin karşısında daha güçlü duracağımızı yeniden ilan ediyoruz” ifadeleriyle duyurulmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemini "pandemi" gerekçesiyle yasaklayan İstanbul Valiliği, sözkonusu grubun Beyazıt'taki eyleminde ise sakınca bulmadı.

İrili ufaklı başka islamcı çevrelerden de kalalabalıkların eklendiği grup, bugün açıklamalarında belirttikleri gibi Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Tekbirler eşliğinde sloganlar atan grup ayet yazılı bir pankart açtıkları eylemlerinde, Boğaziçili öğrencileri "İslam düşmanı" olarak hedef aldı.

Açıklamada "Merhum Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın talebeleri, 'Üniversite mezunu olmak yetmez 4 fakülte mezunu olmak gerek' diyen bir liderin talebelerinden oluşan bir gençlik ahlaksızlığa asla geçit vermez. Biz AGD ve MGV olarak, 'Önce ahlak ve maneviyat' diyen bir gençlik yetiştirmek için hep var olacağız" denildi.

Emniyet güçlerinin ise bu sırada grubu uzaktan izlemekle yetindiği görüldü.