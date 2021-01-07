Boğaziçili sanatçılar ve yazarlardan ortak bildiri: Öğrencilerin yanındayız

07 Ocak 2021 Perşembe, 22:01

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan ve çeşitli sanat dallarında faaliyet gösteren sanatçılar ve yazarlar bildiride, "Demokratik süreç işletilmeden atama yoluyla göreve getirilen partili bir rektörün Boğaziçi Üniversitesi’nin temsil ettiği ve gelenekselleşmiş değerlere zarar vereceği inancındayız" ifadelerini kullandı.

Bildirinin tamamı şu şekilde:

Yüz elli yıllık bir geçmişe sahip, Türkiye’nin “araştırma üniversiteleri” kapsamında bulunan ve uluslararası akademik camiada yüz akı olan üniversitemizin senatosu tarafından 2012 yılında kabul edilen temel değerleri bir kez daha kamuoyuna hatırlatmak isteriz.

1. Üniversitelerin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması, bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir.

2. Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özerklik için şarttır. Rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, bölüm başkanı gibi akademik yöneticiler atamayla değil, seçimle belirlenmelidir.

3. Üniversitelerin özerk anayasal kurumlar olarak, akademik programlarını ve araştırma politikalarını öğretim elemanlarınca ve/veya üniversite kurullarınca kararlaştırarak belirlemek, bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın şartlarındandır.

Biz yazarlar ve sanatçılar, özellikle düşünce özgürlüğünün insan yaratıcılığına katkısını göz önünde bulundurarak Boğaziçi Üniversitesi'nin geleneğinde olan özgür ve demokratik ortamın sürdürülmesi adına yukarıdaki temel değerlerin altına imzamızı atıyoruz.

Bu demokratik hak ve değerler için bir araya gelmiş Boğaziçili ve onlara destek veren diğer üniversite öğrenci ve öğretim üyelerinin, idari kadronun yanındayız.

Alper Canıgüz, Aslı Biçen, Aslı Der, Aygen Tezcan, Ayhan Akkaya, Aykut Altın, Aylin Aslım, Aysel Yıldırım, Aysu Yumuşak, Ayşe Tütüncü, Banu Açıkdeniz, Başar Başarır, Bedirhan Dehmen, Beril Sarıaltun, Birgül Oğuz, Burcu Yankın, Burçin Tetik, Bülent Somay, Büşra Karpuz, Celal Mordeniz, Cem Uçan, Cüneyt Yalaz, Defne Suman, Deniz Yüce Başarır, Dilek Emir, Dilek Özer, Duygu Dalyanoğlu, Elif Karaman, Elvan Kıvılcım, Emel Kurma, Emin Alper, Emrah Kolukısa, Ezgi Karadayı, Feryal Öney, Feryal Tilmaç, Füsun Çetinel, Genco Gülan, Gizem Aksu, Gönül Kıvılcım, Gülce Başer, Gülsevin Kıral, Günkut Güven, Hale Tenger, Haluk Polat, Hande Ortaç, Hikmet Hükümenoğlu, İlke Yiğit, İlker Yasin Keskin, Karin Karakaşlı, Kerem Eksen, Kerem Kurdoğlu, Levent Soy, Maral Çankaya, Neslihan Acu, Neslihan Önderoğlu, Nurdan Gürbilek, Orhan Cem Çetin, Pelin Batu, Rûbar Dindar, Selda Öztürk, Selen Uçer, Şerif Erol, Vedat Yıldırım.