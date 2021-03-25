Boğaziçi Üniversitesi'nde 9 öğrenci LGBTİ+ bayrağı taşıdıkları için gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs kapısında polis öğrencilere müdahale etti. Boğaziçi Dayanışması, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 9 öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2021 Perşembe, 15:42
Boğaziçi Üniversitesi'nde 9 öğrenci LGBTİ+ bayrağı taşıdıkları için gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar sürüyor. Öğrenciler, okulda bir araya gelerek eylem yapıyor.


Dayanışmanın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dört öğrencinin LGBTİ+ bayrağı taşıdığı gerekçesiyle bugün gözaltına alındığı belirtildi.

Hisarüstü'nde 4 arkadaşımız LGBTİ+ bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Kampüslerimizde ve mahallelerimizdeki sonu gelmeyen polis şiddetini teşhir ediyoruz. LGBTİ+ mücadelesi onurumuzdur! #BundanSonrasıHepimizde 

‘Boğaziçi Direnişi‘ adlı hesapta yapılan paylaşımda ise öğrencilerin Güney Kampüs’ten Kuzey Kampüs’e geçmeye çalışırken gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakalına kadar buradayız!#ArkadaşlarımızıSerbestBırakın 

— Boğaziçi Direnişi #3 (@budirenisi) March 25, 2021

Bunun üzerine öğrenciler, gözaltına alınanlar serbest bırakılana kadar eylem yapma kararı aldı.

Öğretim üyesi Can Candan, öğrencilerin kimlik tespiti için gözaltı aracına bindirildikleri yönünde bilgi aldıklarını belirtti.

Boğaziçi Dayanışması hesabından yapılan son paylaşıma göre gözaltı sayısı 9 oldu. Dayanışmanın hesabından yapılan paylaşımda, "Şu an toplam 9 arkadaşımız gözaltında! bir arkadaşımızı daha teslim etmeyeceğiz! bu abluka dağıtılacak" ifadeleri kullanıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler