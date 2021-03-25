Boğaziçi Üniversitesi'nde 9 öğrenci LGBTİ+ bayrağı taşıdıkları için gözaltına alındı

25 Mart 2021 Perşembe, 15:42

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar sürüyor. Öğrenciler, okulda bir araya gelerek eylem yapıyor.





Dayanışmanın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, dört öğrencinin LGBTİ+ bayrağı taşıdığı gerekçesiyle bugün gözaltına alındığı belirtildi.

Hisarüstü'nde 4 arkadaşımız LGBTİ+ bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Kampüslerimizde ve mahallelerimizdeki sonu gelmeyen polis şiddetini teşhir ediyoruz. LGBTİ+ mücadelesi onurumuzdur! #BundanSonrasıHepimizde

Hisarüstü'nde 4 arkadaşımız LGBTİ+ bayrağı taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Kampüslerimizde ve mahallelerimizdeki sonu gelmeyen polis şiddetini teşhir ediyoruz. LGBTİ+ mücadelesi onurumuzdur! #BundanSonrasıHepimizde pic.twitter.com/9RcnctDpoV — Boğaziçi Dayanışması #3 (@boundayanisma) March 25, 2021

‘Boğaziçi Direnişi‘ adlı hesapta yapılan paylaşımda ise öğrencilerin Güney Kampüs’ten Kuzey Kampüs’e geçmeye çalışırken gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakalına kadar buradayız!#ArkadaşlarımızıSerbestBırakın

Güney Kampüs'ten Kuzey Kampüs'e geçmeye çalışan arkadaşlarımız LGBTI+ bayrağı taşıdıkları için polisler tarafından ablukakaya alındı! pic.twitter.com/vNqSYWFqiT — Boğaziçi Direnişi #3 (@budirenisi) March 25, 2021

— Boğaziçi Direnişi #3 (@budirenisi) March 25, 2021

Bunun üzerine öğrenciler, gözaltına alınanlar serbest bırakılana kadar eylem yapma kararı aldı.

Öğretim üyesi Can Candan, öğrencilerin kimlik tespiti için gözaltı aracına bindirildikleri yönünde bilgi aldıklarını belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi (@UniBogazici) Kuzey Kampüs kapısı yakınlarında 4 öğrencimizin kimlik tesbiti için bir gözaltı aracına bindirildiği bilgisi geldi. Kimlik tesbiti oldukları yerde yapılabilir. Öğrencilerimiz nerede? Öğrencilerimizi derhal serbest bırakın! #ÖğrencimeDokunma — Can Candan (@yunusunbabasi) March 25, 2021

Candan, bir sonraki paylaşımında “Öğrencilere müdahale gerekçesi olarak LGBTİ+ bayrağı taşımak diye bir şey duydum. Doğruysa hatırlatayım: LGBTİ+ bayrakları taşımak suç değildir!” diye yazdı.

Boğaziçi Dayanışması hesabından yapılan son paylaşıma göre gözaltı sayısı 9 oldu. Dayanışmanın hesabından yapılan paylaşımda, "Şu an toplam 9 arkadaşımız gözaltında! bir arkadaşımızı daha teslim etmeyeceğiz! bu abluka dağıtılacak" ifadeleri kullanıldı.