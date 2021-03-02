Boğaziçi’nden 70 akademisyen, AKP’li rektör Bulu için Danıştay’a başvurdu: 'Kamu yararı gözetilmedi'

02 Mart 2021 Salı, 02:00

Sunulan dilekçede, Bulu’nun atamasının “güncel mevzuat hükümlerine uygun görüldüğü ancak anayasal ilkeler ve kurallarla bağdaşmaktan uzak, hukuka aykırı bir yöntem” olduğuna dikkat çekildi. Dilekçede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın takdir yetkisinin “kamu yararının aleyhine” kullanıldığın vurgulandı.

‘MEMUR DEĞİLDİ’

Akademisyenlerin, 26 Şubat tarihinde Danıştay’a sunduğu dilekçede, YÖK’ün 9 Ekim 2020 tarihinde Boğaziçi’ne rektör atamasının yapılacağını duyurduğu başvuruların ise 15 gün içerisinde kurumun belirlediği e-posta adresine yapılmasının istendiği kaydedildi. Rektör ataması gibi önemli atamanın bu kadar kısa bir sürede internet üzerinden duyurulmasının anlaşılmasının zor olduğunun kaydedildiği dilekçede, YÖK’ün ilanında atanacak rektörde istenilen kriterler arasında, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde bulunan; ‘Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak’ şartını sağladığını gösterir belge” istendiği anlatıldı. Ancak dilekçede, Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne atandığı esnada devlet memuru olmadığı gibi, bir vakıf üniversitesinde rektörlük yapmakta olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

‘SİYASİ GEÇMİŞİ ENGEL’

Bulu’nun AKP içerisindeki siyasi geçmişine de değinilen dilekçede, “2547 sayılı yasa 59.maddesi ile öğretim elemanlarının siyasi partilere üyeliklerinin yolu açılmışsa da aynı yasa maddesine göre siyasi parti üyeliği olan kişilerin rektör olamayacakları da ayrıca düzenlenmiştir” denildi. Ayrıca dilekçede Boğaziçi Üniversitesi’ndeki akademisyenlerin, Boğaziçi öğrencilerinin ve Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının bu atamaya karşı olduğu kaydedildi.

MELİH BULU SEÇİM TANIMADI



Boğaziçi Üniversitesi Rektörü AKP’li Melih Bulu, üniversitenin sosyal bilimler enstitüsü (SBE) müdürlüğü için yapılan seçimi tanımadı.

Çevrimiçi olarak 9 Şubat’ta düzenlenen ve tek aday olan Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, SBE müdürlüğünü kazandı. Bulu ise kendisiyle çalışmayı kabul eden iki öğretim üyesinden biri olan Prof. Dr. Naci İnci’yi, rektör yardımcılığı görevinin yanı sıra vekâleten SBE müdürü olarak atandı. Fizik bölümü öğretim üyesi olan İnci’nin sosyoloji, siyaset bilimi, tarih, psikoloji gibi bölümlerin yer aldığı enstitüye atandı.