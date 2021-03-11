Boğaziçi’nin Almanya’da işbirliğinde bulunduğu üniversiteden sert eleştiriler: Öğrenci ve akdemisyen değişim programları durma noktasında
Boğaziçi'nin Almanya'daki ortağı Carl von Ossietzky Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler ve öğretim görevlilerinin kampüste gerekçesiz bir şekilde polisiye ve cezai önlemlerle karşı karşıya olduğu” belirtildi.
AKP’li Cumhurbaşkanı tarafından atanan kayyım rektör Bulu’nun Boğaziçi’ndeki yönetimine Almanya’da işbirliğinde bulunduğu Carl von Ossietzky Üniversitesi’nden sert eleştiriler yöneltildi. Üniversitenin Senatosu, Boğaziçi'nde eleştirel öğrenci ve akademisyenlere yönelik büyük bir baskı ve gözdağı ortamı bulunduğunu belirterek "Üniversitemiz ile yıllardır Erasmus programı çerçevesinde partner olarak bağlantılı bulunan Boğaziçi Üniversitesi’ndeki uygulamalara yönelik haberler bizi derinden üzmekte ve endişelendirmektedir" denildi.
KORKU ORTAMINDA ELEŞTİREL SESLER BASTIRILDI
Boğaziçi Üniversitesinde öğrenciler ve öğretim görevlilerinin kampüste gerekçesiz bir şekilde polisiye ve cezai önlemlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen açıklamada, korku ortamında ifade özgürlüğü ve eleştirel seslerin bastırıldığı kaydedildi.
AKADEMİK ÖZGÜRLÜK TEHDİT ALTINDA
Carl von Ossietzky Üniversite Senatosu, 'Boğaziçi'nde üniversitemizde akademik özgürlük çok güçlü bir şekilde tehdit edilmekte, yürürlükten kaldırılmaktadır. Özgür bilimsel faaliyetler bu şekilde temel koşulundan mahrum bırakılmaktadır' ifadelerine yer verildi.
ERASMUS PROGRAMINA DA YANSIDI
Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan son olayların "Türkiye'deki üniversitelerde son yıllarda tanık olunan baskıcı uygulamaların yeni bir zirve noktasını oluşturduğunu" kaydeden Senato, bu durumun Erasmus programına da yansıdığını, öğrenci ve akdemisyen değişim programlarının durma noktasına geldiğini belirtti.
Senato açıklamasında Türkiye'deki resmi kurumlar Boğaziçi Üniversitesi’nde akademik özgürlüğün yeniden tesis edilmesi ve güçlendirilmesi için gereken her şeyi yapmaya çağrıldı. Açıklamada, "Üniversiteler ifade özgürlüğü, eleştiri ve fikir alışverişi ortamlarıdır. Bilim ancak bu şekilde mümkündür" denildi.
Kaynak: DW Türkçe
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