Boğulma vakaları artınca denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kumcağız, Kerpe ve Kovanağzı plajları dışında kalan plajlarda boğulma vakaları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kumcağız, Kerpe ve Kovanağzı plajları dışında kalan plajlarda boğulma vakaları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Kocaeli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan ilçesi Kandıra’da olumsuz hava koşullarına, dalgalara bağlı olarak artan boğulma vakaları nedeniyle Kumcağız, Kerpe ve Kovanağzı plajları dışındaki yerlerde denize girmek Kandıra Kaymakamlığı tarafından alınan kararla yasaklandı. 18 Temmuz tarihinden bu yana 7 kişinin boğularak hayatını kaybettiği ve birçok kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği Kandıra’da denize girmenin yasak olduğu plajlarda, ekiplerin sık sık denetim yaparak anonslarla denize girmek isteyen kişileri uyarılacağı belirtildi.
Video Haberler
- Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı
- Boşandıktan sonra halay çekip kutlama yaptı
- Hırsızın iş kazası güldürdü
- Yardım istediği polisin tabancasını alıp kaçmaya çalıştı
- 3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı
- İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
- Canlı yayında yumruklu kavga! Bilincini yitirdi
- Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor
- Kesilmekten son anda kurtuldu, drone'den kaçamadı
- Sokak hayvanları boğulmaktan böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Gülen'e onaylatıldı, yerini tespit etmekte zorlandık
- Erdoğan ne mesaj vermek istedi?
- Selin vurduğu Rize'de çay dağıtan Erdoğan'a tepki
- Tatlıses'e suikast girişimi! Sır mektup ortaya çıktı
- ORC anketinde Erdoğan'a iki kötü haber birden!
- Habertürk'ten Fahrettin Altun'a sert yanıt!
- Erdoğan’ın helikopteri zorunlu iniş yaptı
- Ünlü sanatçı evinde ölü bulundu
- Moderna aşısının 12-17 yaş grubuna uygulanmasına onay
- Türkiye'deki iPhone kullanıcılarına acil durum bildirimi