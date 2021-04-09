Boko Haram'dan kaçan Nijerya vatandaşı O.B.N., İstanbul Havaalanı’na geldikten sonra gözaltına alındı

09 Nisan 2021 Cuma, 04:00

Saatlerce havalimanında bekletilen ve iltica talebi kabul edilmeyen O.B.N., sosyal medyadan “öldürülmek istemiyorum” diyerek video paylaştı. O.B.N., “Nijerya’ya geri gönderilirsem Boko Haram beni de öldürecek. Onlar, ailemi, arkadaşlarımı öldürdü. Beni ölümle tehdit ettiler. Beni öldürmek istiyorlar. Evimi, arabamı, işimi her şeyi aldılar. Nijerya’ya geri dönersem öleceğim. Ölmek istemiyorum” dedi.

İzmir Barosu’nun insan hakları ile göç ve ilticadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Av. Ali Deman Güler, yetkililerden O.B.N.’nin iltica başvurusunun kayda alınmasını istedi.