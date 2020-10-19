Bolivya'da seçimleri Morales'in adayı kazandı
Bolivya’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini sandık çıkış anketlerine göre sosyalist aday Luis Arce kazandı. Verilere göre Arce en yakın rakibine 20 puan fark attı.
Bolivya'da dün gerçekleşen başkanlık seçimlerini, ülkede ABD destekli darbenin ardından istifa eden eski devlet başkanı Evo Morales'in partisi MAS'ın (Sosyalizm Hareketi) adayı Luis Arce kazandı.
Bolivya medyasında yer alan habere göre Arce'nin oyların yüzde 52,4'ünü, Carlos Mesa'nın ise yüzde 31,5'ini aldığı belirtildi. İttifaka İnanıyoruz" adayı Luis Fernando Camacho da oyların yüzde 14,1'ini alarak üçüncü oldu.
Bolivya yasalarına göre adaylardan birinin seçimi kazanabilmesi için oyların en az yüzde 40'ını alması ve bir sonraki adaya 10 puanlık fark atması gerekiyordu.
Seçim sonuçlarına ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yapan Morales "Kız kardeşlerim ve kardeşlerim: Halk iradesi kabul ettirildi. MAS-IPSP'nin zaferi yankılanıyor. Milyonlar olarak döndük, şimdi halkın onurunu ve özgürlüğünü yeniden tesis edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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