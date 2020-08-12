Bollywood yıldızı Aamir Khan Adana'da

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 17:13

Hindistan'da koronavirüs nedeniyle yarım kalan filminin çekimleri için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Hintli film yapımcısı ve aktör Aamir Khan, önceki günlerde Niğde'nin Çamardı ilçesinde Demirkazık Dağı ve çevresinde incelemelerde bulunduktan sonra Adana'ya geldi. Kentte kebapçıların yoğun olduğu tarihi Kazancılar Çarşısı'na uğrayan Khan, mangalın başına geçip kebap pişirdi. Khan, çevredeki yurttaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı.

ADANA'NIN KEBABINI TATTI

Mangalın başından ayrıldıktan sonra kendisi için hazırlanan masaya geçen Aamir Khan, Adana kebabını tattı. Khan ve film ekibinin keşif için 2 gün boyunca Adana'da olacağı ve filmin tamamlanması için detaylı araştırma yapacakları belirtildi.



