Bollywood’un yıldızı Khan Kapadokya’da

Bollywood sinemasının önemli isimlerinden Salman Khan, başrolünü oynadığı 'Tiger 3' filminin çekimleri için Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya geldi.

DHA
13 Eylül 2021 Pazartesi, 17:09
Bollywood’un yıldızı Khan Kapadokya’da
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Bollywood sinemasının önemli isimlerinden olan Salman Khan’ın başrolünü oynayacağı 'Tiger 3' filminin bazı bölümleri Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da çekiliyor.

Sinema yıldızı Khan, filmin çekimleri için bölgeye geldi. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i makamında ziyaret eden Khan, filmle ilgili bilgi verdi. Vali Becel, çekimler için Kapadokya'nın seçilmesinin kendilerini sevindirdiğini söyledi.




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