Bollywood’un yıldızı Khan Kapadokya’da

13 Eylül 2021 Pazartesi, 17:09

Bollywood sinemasının önemli isimlerinden olan Salman Khan’ın başrolünü oynayacağı 'Tiger 3' filminin bazı bölümleri Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da çekiliyor.

Sinema yıldızı Khan, filmin çekimleri için bölgeye geldi. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’i makamında ziyaret eden Khan, filmle ilgili bilgi verdi. Vali Becel, çekimler için Kapadokya'nın seçilmesinin kendilerini sevindirdiğini söyledi.







