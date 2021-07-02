Bolsonaro, Trump'ın izinde: Koltuğu bırakmam
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, gelecek yılki başkanlık seçimlerini kim temiz şekilde kazanırsa görevi ona devredeceğini belirtti ancak herhangi bir hile olursa başkanlık yetkisini devretmeyeceğini açıkladı.
Bolsonaro'nun açıklaması, gelecek yılki başkanlık seçimlerini kaybetmesi halinde aşırı sağcı siyasi liderin seçim sonucunu kabul etmeyeceğinden kaygılanan muhaliflerin yüreğine fazla su serpmedi. Bolsonaro'nun seçimde güçlü siyasi rakibi solcu eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı yarışması neredeyse kesin. Seçim anketleri Lula'nın önde olduğunu gösteriyor.
"Seçimleri her kim temiz bir şekilde kazanırsa başkanlık kuşağını ona devredeceğim" diyen Bolsonaro, "hileyle değil" dedi.
Bolsonaro iktidara geldiği 2018'deki seçim zaferinden beri Brezilya'daki seçimlerde hile yapıldığına ilişkin temelsiz iddialarda bulunmaktaydı. Muhaliflerse Bolsonaro'nun siyasi idolü ABD'nin eski Başkanı Donald Trump gibi bir sonraki seçimlerin sonuçlarına karşı çıkmak için zemin hazırlıyor olabileceğini belirtiyorlar.
Bolsonaro, Trump'ın geçen yılki ABD seçimlerinde hile yapıldığına ilişkin iddialarını desteklemişti. Geçen yıl Joe Biden'in kazandığı ABD başkanlık seçimleri sonrası Trump'ın hile yapıldığına ilişkin açıklamalarıyla 6 Ocak'ta Washington'daki Senato binası Trump destekçileri tarafından basılmıştı.
Yakın zamanda Bolsonaro Brezilya'daki seçimlerin modern bilgisayarlı sayım yerine seçim sandıklarına atılan basılı pusulaların sayılması ile yapılması için bir yasa tasarısını geçirmek istiyordu. Bolsonaro, basılı seçim pusulalarının daha kolay kontrol edilebileceğini ve böylece seçim hilelerinin engellenebileceğini belirtiyordu. Birkaç uzmanın desteklediği yasa tasarısına Kongre'de henüz fazla destek çıkmamıştı.
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