Bolton’dan kritik Erdoğan iddiası: “Trump’tan Halbank soruşturma sürecini sonlandırmasını istedi”

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski ABD Başkanı Donald Trump’tan Halkbank soruşturma sürecini sonlandırmasını talep ettiğini öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2021 Cumartesi, 17:53
Bolton’dan kritik Erdoğan iddiası: “Trump’tan Halbank soruşturma sürecini sonlandırmasını istedi”
Abone Ol google-news

ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili kritik bir iddiayı gündeme getirdi. Bolton, Erdoğan’ın Trump’la her görüşmesinde Halkbank soruşturma sürecini sonlandırmasını talep ettiğini, konunun sürekli gündeme geldiğini ifade etti.

Halkbank meselesinin son dönemlerde Trump’la Erdoğan’ın diyaloğunu zedelediğini öne süren Bolton, Spiegel’e demecinde, “Halkbank'ın da Trump’ın dava sürecini sona erdireceği konusunda eski ABD Başkanına çok güvendiğini ve bu nedenle ABD makamlarına karşı hiçbir taviz vermeye yanaşmadığını” ifade etti.

Spiegel’in haberinde, en kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde bankaya 20 milyar dolara kadar para cezası ya da uluslararası bankacılık sistemi SWIFT'ten çıkartılma cezası verilebileceği belirtildi.

NY TİMES DAHA ÖNCE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

New York Times (NYT) gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Halkbank davası sürecine müdahale etme girişimleriyle ilgili büyük ilgi uyandıran bir haber yayımlamıştı. Haberde, Erdoğan'ın, Trump'a "meseleyi çözmesi için" yoğun baskı uyguladığı, Trump Yönetimi'nin de davaya bakan New York Güney Bölgesi Federal Başsavcısı Geoffrey S. Berman'ı engelleme girişimlerinde bulunduğu ancak Berman'ın davanın düşürülmesini kabul etmediği aktarılmıştı.

ABD'li savcılar, Halkbank'ı İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) paravan şirketler üzerinden milyarlarca dolarlık bir sistem kurarak ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olmakla suçlanıyor.

Kaynak: DW Türkçe


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler