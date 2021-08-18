Bolu Belediye Başkanı: Suriyeliler bizden 30 yıl gerideydi, Afganlar 100 yıl geride

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:10

Nokta TV'de katıldığı programda "Suriyeliler bizden yaklaşık 30 yıl gerideydi. Iraklılar da öyle. Ama Afganlar 100 yıl geride" diyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kişilerin sosyal entegrasyonunun sağlanmasının mümkün olmadığını öne sürdü.

Özcan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"HİÇ BUNLARI DÜŞÜNMEDİNİZ Mİ?"

"İnsanlara garip geliyor, 15 yaşındaki kız çocuğunu istismarda bulundu bir Afgan. Kardeşim, o onun farkında değil. Afganistan'da çünkü 9 yaşındaki kız çocuğuyla evlendiriliyor bunlar. 10 yaşında, 12 yaşında... Bizim 'yavrum, çocuğum' diye sevdiğimiz 9-10 yaşındaki kız çocuklarına bunlar 'karısı olabilecek' gözüyle bakıyor. Siz bunları, bu topluma nasıl entegre edeceksiniz? Hiç bunları düşünmediniz mi?"

"SAVAŞMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY YAPMAMIŞLAR 7 YAŞINDAN İTİBAREN"

"Adam sadece burkalı kadın görmüş. Şimdi yüzü açık bir kadın görünce bile ona tuhaf geliyor. Bu sosyal entegrasyonu sağlayabilmek mümkün değil. Adamlar savaşmaktan başka bir şey yapmamışlar 7 yaşından itibaren. Komşu köyle savaşmış, komşu kabileyle savaşmış, komşu kavimle savaşmış. Savaşmış da savaşmış."