Son dakika... Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin nerede olduğu ortaya çıktı

Son dakika gelişmesi... Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olduğu açıklandı.

Reuters
18 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:45
Son dakika... Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin nerede olduğu ortaya çıktı
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Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi üzerine ülkeyi terk etmişti. Körfez Devleti Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Gani'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğunu söyledi.

Açıklamada, "BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, BAE'nin Cumhurbaşkanı Eşref Ghani ve ailesini insani gerekçelerle ülkeye kabul ettiğini doğruladı" dedi.


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