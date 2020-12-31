Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, FETÖ soruşturmasından açığa alındı

Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındı.

DHA
31 Aralık 2020 Perşembe, 14:52
Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, FETÖ soruşturmasından açığa alındı
Abone Ol google-news

Bolu Vali Yardımcılığı görevine 28 Ağustos 2018 tarihinde atanan Çağlayan Kaya, yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında dün açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla açığa alınan Kaya hakkında gözaltı kararının bulunmadığı bildirildi.



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler