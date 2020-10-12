Bolu’da 45 orman yangınında 180 hektar alan zarar gördü
Bolu’da, yıl içerisinde meydana gelen 45 orman yangınında toplam 180 hektarlık alan zarar gördü.
Bolu’da kent ve merkezi ve ilçeleri olmak üzere yıl içerisinde 45 orman yangını meydana geldi.
Meydana gelen orman yangınlarında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, toplam 180 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Zarar gören ormanlık alanlarda yapılan tespitlerin ardından ağaçlandırma çalışması başlatılacak.
Ayrıca, Dörtdivan ilçesine bağlı Ortaköy köyü mevki’inde 27 Eylül tarihinde çıkan ve son 11 ayın en büyük yangını olarak kayıtlara geçen orman yangınında yapılan tespit çalışması tamamlandı.
Yapılan tespit çalışmasında ormanlık alan ve orman dışı alan olmak üzere 132 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
- Son araştırmada AKP'ye büyük şok
- Canan Kaftancıoğlu'ndan sert Hakan Bayrakçı açıklaması
- Acı haberi Fahrettin Koca verdi: 'Hayatını kaybetti...'
- İçişleri Bakanı hangi cemaatten
- İşte Kılıçdaroğlu'na sunulan son araştırma
- Nagehan Alçı tarikatını açıkladı!
- Soylu'dan Erdoğan'ın talimatıyla 'gönül alma' ziyareti
- KKTC'de seçimin sonucu belli oldu
- Erdoğan 'ihanetten ben sorumluyum' dedi ama...
- Fatih Portakal ayrılınca ilk teklif bana yapıldı
Video Haberler
- Sevimli su samuru Elazığ'da durulanırken görüntülendi
- Ansızın yola fırlayan çocuğa çarptı, öldüresiye dövüldü
- Kadınlar saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada
- Geleneksel Yalan Yarışması'nın ödülü de yalan çıktı
- Metrobüsler yine tıklım tıklım
- Marmara’da denizanası istilası
- Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
- Youtube kanalı kuran Fatih Portakal amacını açıkladı!
- İZBAN'da skandal görüntüler! Sosyal medyada tepki yağdı
- Göçmenlere işkence yapıp, ailelerine gönderdiler
En Çok Okunan Haberler
- Son araştırmada AKP'ye büyük şok
- Canan Kaftancıoğlu'ndan sert Hakan Bayrakçı açıklaması
- Acı haberi Fahrettin Koca verdi: 'Hayatını kaybetti...'
- İçişleri Bakanı hangi cemaatten
- İşte Kılıçdaroğlu'na sunulan son araştırma
- Nagehan Alçı tarikatını açıkladı!
- Soylu'dan Erdoğan'ın talimatıyla 'gönül alma' ziyareti
- KKTC'de seçimin sonucu belli oldu
- Erdoğan 'ihanetten ben sorumluyum' dedi ama...
- Fatih Portakal ayrılınca ilk teklif bana yapıldı