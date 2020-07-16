Bolu'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Bolu'nun Ericek ilçesinde saat 08.18'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
16 Temmuz 2020 Perşembe, 09:39
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Kandilli Rasathanesi, Bolu'nun Ericek ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye'de peş peşe yaşanan son depremler, insanlar üzerinde tedirginlik yaratırken, uzmanlar uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Ericek'te meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki depremin yerin 4.5 kilometre altında gerçekleştiği açıklandı.


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