Bölümlere göre üniversite sıralamasında ODTÜ Petrol Mühendisliği dünya 11’incisi

04 Mart 2021 Perşembe, 02:00

Sıralamada 21 Türk üniversitesinin programları, ilk 200’de bulunuyor. Bunların 12’si mühendislik programlarından oluşuyor. Bölümlere göre Dünya Üniversiteler Sıralaması 2021, 51 akademik disiplinde, bin 440 üniversitenin 13 bin 883 programının karşılaştırmalı analizine dayanarak veriler sunuyor. QS yetkililerinin Türk üniversiteleri üzerinde yaptığı değerlendirme şöyle:

- Sonuçlar, Türk üniversitelerinin geçen yıldan daha iyi bir performans gösterdiğini gösteriyor. 25 program sıralamada yükselirken 14’ü düştü.

- Türk üniversiteleri petrol mühendisliği ve maden mühendisliği alanlarında bölgedeki diğer okullara göre daha iyi performans gösteriyor.

- Türkiye yetenekli öğrencilere kendi çevresindeki en iyi mühendislik programlarını sunuyor.



İLK 3 SIRA ŞÖYLE



Konulara göre ilk 3 sıra şöyle oluştu: Sanat ve Beşeri Bilimler: 1-Oxford, 2-Harvard, 3-Cambridge. Mühendislik ve teknoloji: 1-Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), 2-Stanford, 3-Cambridge. Yaşam Bilimleri ve Tıp: 1-Harvard, 2-Oxford, 3-Cambridge. Doğa Bilimleri: 1-Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), 2-Harvard, 3-Stanford. Sosyal Bilimler ve Yönetim: 1-Harvard, 2-Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu, 3-Stanford.